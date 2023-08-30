أقرّت شركة مايكروسوفت بـ "النوافذ المنبثقة" في نظام التشغيل الجديد "ويندوز 11". موضحة أنها سحبتها، وقالت: "نحن على علم بهذه التقارير وأوقفنا هذا الإشعار بشكل مؤقت أثناء التحقيق واتخاذ الإجراء المناسب لمعالجة هذا السلوك غير المقصود".

وظهرت قبل ثلاثة أشهر العديد من الشكاوى، عبر الإنترنت، بشأن هذه النوافذ المنبثقة في ويندوز 11، حيث حاول المستخدمون معرفة سبب رؤية النافذة المنبثقة.

وقامت شركة مايكروسوفت بتعطيل تلك الإعلانات.

وتشتهر مايكروسوفت باستخدام النوافذ المنبثقة أو التنبيهات في ويندوز وأماكن أخرى للتوصية بمنتجاتها، حيث عرضت في السابق نوافذ منبثقة في شريط عناوين "إيدج" لتذكير المستخدمين بأن متصفحها يستخدم تقنية "كروم" نفسها ولكن مع الثقة الإضافية من مايكروسوفت.

ولجأت شركة مايكروسوفت ضمن نظامها التشغيلي ويندوز 11 إلى النوافذ المنبثقة الشبيهة بالبرمجيات الضارة لحث المستخدمين على التخلي عن محرك بحث جوجل لصالح محرك بحثها Bing.

وتطلب هذه الإعلانات، التي تسميها مايكروسوفت "إشعارات"، من المستخدمين الانتقال إلى محرك البحث Bing وتعيينه كمحرك بحث افتراضي ضمن متصفح كروم.

وتظهر هذه الإعلانات فوق التطبيقات والألعاب عند استخدام متصفح كروم، كما يمكنها مقاطعة جلسة التركيز، حيث تذكر المستخدمين بفوائد استخدام Bing، مثل دردشة الذكاء الاصطناعي ومكافآت مايكروسوفت.

ولا تعتبر هذه النوافذ المنبثقة بمثابة إشعارات عادية، حيث لا تظهر في مركز إشعارات ويندوز 11، كما أنها غير متصلة بميزة ويندوز 11 التي تقترح عليك الميزات الجديدة.

وتتجاهل هذه النوافذ المنبثقة إعدادات الإشعارات وإعدادات مساعدة التركيز، وتظهر رغم حظرها من خلال إعدادات الإشعارات، كما تظهر حتى أثناء اللعب بالألعاب بوضع ملء الشاشة، الأمر الذي يعطل تجربة الألعاب.

وتعمل هذه النوافذ المنبثقة كملف قابل للتنفيذ وقعته مايكروسوفت رقميًا ويظهر بطريقة ما ضمن مجلد c:\windows\temp\mubstem، ويرتبط بأداة تسمى BGAUpsell.EXE، المرتبطة بدورها بالعملية الخلفية Microsoft Bing Service 2.0 المصممة لتحسين Bing عبر نظام التشغيل ويندوز 11.

وتشير هذه الأداة إلى IsEdgeUsedInLast48Hours، مما يعني تشغيل النافذة المنبثقة إذا لم يتم استخدام متصفح إيدج خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

كما من الممكن أيضًا أن تكتشف مايكروسوفت إذا كان محرك بحث جوجل نشطًا في متصفح كروم، وهو ما يفسر سبب ظهور النافذة المنبثقة عبر أجهزة محددة فقط.