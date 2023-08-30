صادقت لجنة متابعة العمل الحكومي، مساء اليوم الأربعاء، على مجموعة من القرارات، خلال جلستها الأسبوعية بمدينة غزة.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي، أن اللجنة قررت إنشاء مبنى إداري في معبر رفح البري لتوسعة صالة الوصول في المعبر.

ووافقت اللجنة على تعاقد وزارة الأشغال العامة والإسكان مع شركات خاصة لتشغيل معدات هندسية للصالح العام، إضافة لتخصيص مجموعة من الأراضي لصالح إقامة مرافق ومشاريع عامة.

واعتمدت توصيات تقرير المخزون الغذائي وأسعار السلع الأساسية في قطاع غزة، ومشروع إرشادي يستهدف الطالبات بالمراحل الإعدادية والثانوية.

وشكلت لجنة حكومية عليا لدراسة كفاءة توزيع الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية، إضافة للجنة إعادة النظر وتقديم رؤية تطويرية في ملف التعليم والتدريب المهني بالمؤسسات الحكومية.