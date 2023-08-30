توقيع اتفاقية موسم العمرة القادم لمعتمري قطاع غزة

وقعت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، وشركتي "لاكي تورز"، و"جوباص"، اليوم الأربعاء، اتفاقية موسم العمرة القادم، لقطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيان وصل "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، أن سفير دولة فلسطين في مصر دياب اللوح وقع الاتفاقية بالنيابة عن وزارة النقل والمواصلات، مع شركتي السياحة والسفر.

وثمن السفير دياب اللوح الاتفاقية الرامية إلى التيسير على المواطنين في المحافظات الجنوبية لأداء مناسك العمرة، وتذليل كافة الصعاب أمامهم.

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، في 12 يوليو/تموز الماضي ، عن بدء موسم العمرة للعام الهجري 1445هـ، بشكل رسمي، وذلك للمواطنين والمقيمين في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.