إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس واستشهاد المنفذ

أصيب مستوطن (إسرائيلي)، مساء اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لعملية طعن في مدينة القدس، واستشهاد المنفذ بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة "يديعوت" العبرية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه شاب بعد تنفيذه عملية طعن لمستوطن في الظهر في القدس، دون المزيد من التفاصيل.

وفي السياق، أكدت القناة 14 (الإسرائيلية)، إصابة مستوطن بجروح متوسطة في عملية طعن في القدس، واستشهاد المنفذ.

ورصد "معطى" 1132 عملاً مقاوماً خلال يوليو/ تموز الماضي، بينها 97 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت 33 عملية منها في جنين.

وأسفرت عمليات المقاومة المتصاعدة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، عن مقتل 36 إسرائيلياً منذ مطلع عام 2023، وحتى تاريخ 21 آب/ أغسطس الجاري.

يتبع..