حماس تزف الشهيدين الزعانين والقني وتؤكّد استمرار المقاومة حتى إنهاء الاحتلال

زفت حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد المجاهد خالد الزعانين (15 عامًا)، من حي بيت حنينا، الذي ارتقى بعد عملية طعن بطولية نفذها في محطة القطار بحي المصرارة في القدس المحتلة مساء اليوم.

كما وزفت الشهيد المجاهد عايد منصور (القني) (30 عامًا)، من بلدة كفر قليل في نابلس، الذي ارتقى خلال الإعداد والتجهيز للتصدي لعدوان الاحتلال، بعد مسيرة حافلة بالشجاعة والعطاء في ظل أسرة مشهود لها بالنضال.

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي، الأربعاء، أنّ دماء الشهداء ستبقى مناراتٍ على طريق الحرية والاستقلال، وشعبنا المرابط وشبابنا الثائر سيواصلون طريق المقاومة حتى إنهاء الاحتلال الفاشي الغاشم، وتحقيق حريته واستقلاله بإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.