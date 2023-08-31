كل ما تريد معرفته عن قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإجراء مراسم قرعة دور مجموعات بطولته الكبرى "دوري أبطال أوروبا"، اليوم الخميس.

وتنطلق مراسم القرعة بمدينة موناكو في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، بتوقيت مكة المكرمة.

وسبق القرعة خوض عدد هائل من الفرق الأدوار التمهيدية المؤهلة لمرحلة المجموعات بداية من 27 يونيو/حزيران الماضي حتى مساء اليوم.

الفرق المتأهلة لمجموعات دوري أبطال أوروبا

يشهد دور المجموعات، كما جرت العادة، تواجد 32 فريقا، 26 تأهلت بشكل مباشر منذ الموسم الماضي، قبل أن يلحق بها 6 أخرى من الأدوار التأهيلية.

وتأهل إلى البطولة الخماسي الإسباني أتلتيكو مدريد، برشلونة، ريال مدريد، ريال سوسيداد وإشبيلية، إذ يتواجد الأخير بصفته حامل لقب الدوري الأوروبي.

ومن إنجلترا، تأهل آرسنال، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، وكذلك من ألمانيا الرباعي بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيج ويونيون برلين.

كما يتواجد الرباعي الإيطالي إنتر ميلان، لاتسيو، ميلان ونابولي، بالإضافة إلى الثنائي الفرنسي باريس سان جيرمان ولانس.

ومن البرتغال تأهل بنفيكا، سبورتنج براجا وبورتو، إلى جانب الثنائي الهولندي فينورد وأيندهوفن.

كما يتواجد أيضا سالزبورج النمساوي، سيلتك الإسكتلندي، النجم الأحمر الصربي، جالطة سراي التركي، يونج بويز السويسري، شاختار دونيتسك الأوكراني، رويل أنتويرب البلجيكي وكوبنهاجن الدنماركي.

تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا

توزع الفرق الـ32 على 8 مجموعات، بحيث تضم كل واحدة 4 فرق.

ويتواجد في المستوى الأولى حاملا لقبي دوري الأبطال واليوروبا ليج، بالإضافة إلى 6 من أبطال الدوريات الكبرى، بحسب تصنيفا يويفا.

ولا يمكن لأي فريق التواجد في مجموعة واحدة مع آخر من نفس البلد، فضلا عن بعض القيود التي سيعلن عنها اليويفا على الهواء مباشرة خلال الحفل.

ماذا يحدث بعد القرعة؟

سيعلن اليويفا بعد مراسم الحفل مواعيد كافة مباريات دور المجموعات، بحيث سيتأهل إلى ثمن النهائي أول فريقين في كل مجموعة.

ومن المقرر أن يتحول أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة إلى الملحق الإقصائي في اليوروبا ليج، ليلاقوا أصحاب المركز الثاني في مجموعات "الدوري الأوروبي"، لخطف بطاقات التأهل لدور الـ16.

مواعيد مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الجولة الأولى: 19-20 سبتمبر/أيلول 2023.

الجولة الثانية: 3-4 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الجولة الثالثة: 24-25 أكتوبر 2023.

الجولة الرابعة: 7-8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

الجولة الخامسة: 28-29 نوفمبر 2023

الجولة السادسة: 12-13 ديسمبر/كانون 2023.

على هامش القرعة

لن يقتصر حفل اليويفا على مراسم إجراء القرعة فقط، بل سيشهد أيضا توزيع الجوائز السنوية بمختلف الفئات لأفضل اللاعبين والمدربين.

وسيعلن خلال الحفل عن المتوجين بجوائز لاعب العام ومدرب العام، في فئتي الرجال والسيدات.

كما سيقدم أليكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جائزة خاصة تكريمية تحت مسمى "جائزة الرئيس".