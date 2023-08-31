أبو كويك: العمليات الممتدة في الضفة تؤكد فشل الاحتلال في وأد المقاومة

قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك إن حالة المقاومة المتصاعدة في كافة مناطق الضفة الغربية يؤكد فشل منظومة الاحتلال الأمنية فشلًا ذريعا في وقف المقاومة أو وأدها وتوفير الأمن لجنود الاحتلال والمستوطنين.

وأشار أبو كويك إلى أن المقاومة تتصاعد في كافة مناطق الضفة الغربية في وسطها وشمالها وجنوبها إضافة إلى القدس، وهذا ما شهدناه من عمليات المقاومة خلال 24 ساعة الماضية.

وأكد على أن تصاعد المقاومة يثبت إصرار شعبنا على مواجهة الاحتلال وتحقيق أهدافه الوطنية بالحرية والانعتاق وتحرير الأرض والمقدسات وعودة اللاجئين، ولن يقبل بأي شيء مقابل ذلك.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تعيش في حالة من التيه والضياع ولا تعرف ماذا تفعل، ومهما مارست من الإرهاب فشعبنا يثبت كل يوم أنه حي ولود بالمقاومة التي نفاجئ الاحتلال.

وخلال 24 ساعة نفذت 6 عمليات نوعية في الضفة الغربية، قتل فيها جندي وأصيب 8 جنود ومستوطنين بمناطق مختلفة.

وقتل جندي إسرائيلي وأصيب خمسة آخرون صباح اليوم الخميس، أحدهم بجراح خطرة في عملية دهس قرب بلدة بيت سيرا غرب رام الله.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة ضابط وثلاثة من جنوده بجروح متفاوتة، جراء تفجير مقاومين عبوة ناسفة شديدة الانفجار بقوات الاحتلال خلال تأمين اقتحام المستوطنين.

وأصيب جندي في عملية دهس في جنوب الخليل، ومستوطن في عملية طعن بالقدس المحتلة، وجندي في اشتباكات في كفر دان في جنين، وأصيب 4 مستوطنين رشقا بالحجارة قرب قلقيلية.