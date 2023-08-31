جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد المقاوم عايد القني في بلدة كفر قليل 

شيعت جماهير نابلس ظهر اليوم الخميس جثمان الشهيد المقاوم عايد عادل القني "30 عاماً" في كفر قليل جنوب نابلس، الذي ارتقى أمس إثر انفجار عبوة ناسفة كان يعدها لاستهداف قوات الاحتلال.

وانطلق موكب تشييع الشهيد القني من أمام مستشفى رفيديا في نابلس، إلى مسقط رأسه في قرية كفر قليل، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع قبل مواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وردد المشيعون التكبيرات وهتافات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالثأر من الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.

يشار إلى أن الشهيد القني هو شقيق الأسير أحمد القني المعتقل منذ عام 2022، ومحكوم بالسجن لمدة أربع سنوات، وهو أسير سابق أمضى نحو 12 عاماً في الأسر.

علماً أنّ والدهما عادل أسير سابق أيضا أمضى أكثر من 16 عاماً في سجون الاحتلال، كما استشهد جد الشهيد القني وخاله، وتوفيت أمه وهو طفل.