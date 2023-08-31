تضم 80 ألف مستوطن.. مخطط لإقامة أكبر مستوطنة للمتدينين (الحريديم) بالنقب

كشف رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب المحتل عطية الأعسم، عن مخطط (إسرائيلي) لتدشين أكبر مستوطنة تجمع اليهود المتطرفين المتدينيين (الحريديم).

وقال الأعسم لـ"الرسالة نت" إنّ هذه المستوطنة بدأ تدشينها على الأراضي الفلسطينية، ومن المقررّ أنّ تستوعب قرابة 80 ألف مستوطن.

وأوضح أنّ هذه المستوطنة هي واحدة من عشرين مستوطنة، يجري التخطيط لإقامتها في النقب، على الأراضي والقرى العربية المدمرة والمهدمة.

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وذكر الأعسم أن وزراء التطرف والاستيطان يشرفون بأنفسهم على عملية التهجير للفلسطينيين، وبناء هذه المستوطنات.

وبيّن أن محكمتي المركزية والصلح أمرتا بترحيل سكان قرى الرزنوب وراس جربا، لإقامة سلسلة مستوطنات على أنقاض البيوت الفلسطينية المدمرة.

ولفت إلى أنه تم تدمير قرابة ألفي منزل منذ بداية العام، وزادت وتيرة الهدم خلال الفترة الماضية.