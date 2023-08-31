وقفة للمزارعين بغزة احتجاجًا على استمرار الحصار والتضييق

شارك مزارعون فلسطينيون، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، رفضًا لاستمرار الحصار والتضييق الإسرائيلي بحقهم.

ورفع المشاركون لافتات كتبوا عليها "المزارعون الأكثر تضررًا من الاحتلال"، و"المزارع خط الدفاع الأول لخدمة شعبه" و"تعزيز صمود المزارع يتم برفع الحصار ووقف التضييق عليه".

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد أبو عودة، إنّ أكثر من 55 ألف مزارع، وعشرات الآلاف من العاملين في هذا القطاع يعانون من الحصار المطبق غير المبرر من الاحتلال.

وأضاف أنّ "الاحتلال عمل على سد الطريق أمام التواصل مع العالم الخارجي في مجال تبادل الخبرات وتدريب الكوادر وإدخال تقنيات الزراعة الحديثة.

وأكد، أن تقييد الاحتلال لتصدير المنتجات الزراعية يؤدي لتلف المحاصيل، مما يكبّد المزارعين خسائر فادحة.

وأشار أبو عودة، إلى أن سلطات الاحتلال تمارس على المزارعين قرب السياج الفاصل شرق القطاع سياسة تضييق تمنعهم من الوصول لأراضيهم كما تطلق النار صوبهم بشكل مباشر".

ولفت إلى أنّ "الاحتلال يعمل على تحديد المسافات الزراعية والابتعاد عن السياج الأمني لمسافة تصل أحيانًا إلى نصف كيلو متر، ما يحرم المزارع من فرصة زراعة أرضه.

وحثّ أبو عودة، على ضرورة تعزيز الوعي الدولي بوضع المزارع الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي بـالضغط لرفع الحصار وتخفيف أثره على المزارع.

من جانبه، قال المزارع إبراهيم سيف، إن الاحتلال يتعمد إطلاق النار على المزارعين وحرق المحاصيل الزراعية عن طريق رش المبيدات بالطائرات.

ويلفت سيف، إلى أن العمال أصبحوا يرفضوا العمل في المناطق الحدودية خوفاً على حياتهم، وكذلك الخسائر الاقتصادية، مطالباً سلطات الاحتلال بإدخال الأسمدة والأدوية اللازمة.

وناشد جميع الدول بالوقوف مع حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم صمود المزارع.

وتتعمد قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية، شرق وشمال القطاع يوميا استهداف المزارعين ورعاة الأغنام وصيادي العصافير تحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.