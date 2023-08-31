عبد اللهيان: إيران متمسكة باستراتيجية دعم المقاومة الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، على تمسك بلاده باستراتيجية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال الإسرائيلي، حتى تحرير كامل الأرض الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الخميس، عقب اجتماعٍ موسع جمع وزير الخارجية الإيراني بقادة فصائل المقاومة الفلسطينية في بيروت.

وأشار "عبد اللهيان" على ضرورة دعم الضفة الغربية بحسب ما أعلن قائد الثورة والجمهورية الإيرانية السيد علي خامنئي.

وقال إن "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن خياراتها الفلسطينية، واستمرار دعمها المقاومة بقوة".

من جانبها، أكدت الفصائل الفلسطينية تمسكها بالمقاومة خيارًا استراتيجيًا للشعب الفلسطيني، وعدم التراجع عن عمليات المقاومة في الضفة الغربية كأولوية في هذه المرحلة.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت عمليات المقاومة الفلسطينية تصاعدًا ملحوظًا كمًا ونوعًا، أدت إلى مقتل نحو 37 إسرائيليًا في الضفة والقدس والداخل المحتل وعلى الحدود مع مصر، فيما تتهم "إسرائيل" إيران بتمويل حركة "حماس" من أجل تنفيذ عمليات في الضفة الغربية.