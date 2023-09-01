إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام منزل الشهيد داوود درس

أصيب شابان، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم دير عمار قرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان، وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص نقلا للعلاج في أحد المستشفيات.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الشهيد داود درس منفذ عملية الدهس قرب حاجز بيت سيرا غربي رام الله، أمس، والتي أدت لمقتل جندي (إسرائيلي) وإصابة ٤ آخرين بجروح متفاوتة.

وأشارت المصادر إلى أن، قوة هندسية قامت بأخذ قياسات المنزل في خطوة تهدف لإعلان اعتزام الاحتلال هدمه لاحقا.