زيارات الأسرى تشعل الخلاف بين نتنياهو وبن غفير

وصف رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، الأنباء التي وردت في صحيفة يديعوت أحرونوت حول قرار وزير ما يسمى الأمن القومي في حكومته إيتامار بن غفير بشأن زيارات الأسرى، بأنها أخبار مزيفة لا صحة لها.

وقال نتنياهو في تصريح صدر عن مكتبه، أنه لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، ولن يتخذ إلا بعقد مناقشة خاصة حول الموضوع بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية.

وذكر أنه سيتم عقد جلسة خاصة للتباحث في هذا الشأن الأسبوع المقبل.

وكان بن غفير أكد بنفسه لصحيفة يديعوت أحرونوت تبنيه لهذا القرار.

وفي وقت لاحق رد مكتب بن غفير على مكتب نتنياهو: "قرار الوزير بن غفير تم اتخاذه خلال اجتماع بينه وبين مفوضة مصلحة السجون في 27 أغسطس - وتم التوضيح للمفوضة ولكل جهة أخرى أن لا أحد فوق القانون والنظام، وأن جهاز الأمن ملزم بتنفيذ التعليمات التي تنص على أن تكون زيارة عائلات الأسرى مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر".