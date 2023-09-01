تظاهرة في الداخل المحتل احتجاجاً على جرائم القتل

تظاهر العشرات من أهالي الفريديس في الداخل المحتل، اليوم الجمعة، على مفرق البلدة وأغلقوا شارع 4 الرئيسي، احتجاجاً على جرائم القتل التي كان آخر ضحاياها الشاب أحمد عفيف مرعي من البلدة.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب شرطة الاحتلال (الإسرائيلية) بالتحرك وعدم التواطؤ مع الجريمة المنظمة، إذ كتب على بعض منها "الشرطة شريكة"، "لن نسكت"، "دم أولادنا مش رخيص"، "بنسكر الشارع بنغير سياسة".

وجاءت هذه الوقفة بدعوة من المجموعة الشبابية لمناهضة الجريمة في الفريديس، والتي تنشط في مكافحة الجريمة وسبق أن نظمت سلسلة نشاطات مناهضة للجريمة على مدار الأسابيع الماضية.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 155 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.