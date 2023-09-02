أشاد الناطق باسم حركة "حماس" د. عبد اللطيف القانوع بموقف المقررة الخاصة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة فرانشيسكا ألبانيز والتي أدانت فيها انتهاكات حكومة الاحتلال الجسيمة ضد أبناء شعبنا واستخدامها لجريمة "العقاب الجماعي" على نطاق واسع كإحدى سياساته للتنكيل بشعبنا الفلسطيني.

ودعا القانوع، اليوم السبت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ذات العلاقة إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة لتجريم الاحتلال على انتهاكاته الممنهجة، ومحاسبة قادته على جرائمهم الموثّقة في عشرات التقارير الأممية والدولية، وإنصاف شعبنا عبر دعم تطلعاته الوطنية المشروعة في التحرّر والاستقلال.