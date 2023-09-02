مقتل إمام مسجد بجريمة إطلاق نار في كفر قرع بالداخل المحتل

قُتل الشيخ والإمام سامي عبد اللطيف أمام مسجد قباء في كفرقرع، ظهر اليوم السبت، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وأفادت مصادر محلية أن "الجريمة وقعت أثناء خروج الشيخ من بيت عزاء في بيت الضيافة في مدينة كفرقرع بالقرب من مسجد الحوارنة في المدينة، تعرض الضحية لجريمة إطلاق نار، وأصيب خلالها بجروح بالغة وأعلن لاحقًا عن وفاته".

وقال رئيس بلدية كفر قرع المحامي فراس بدحي إننا "سنعقد اجتماعًا عاجلا الآن وسنتخذ خطوات مهمة، ما حصل في مدينة كفر قرع مصيبة كبيرة وهزت كل المدينة والمجتمع هذا ظلم كبير".

والشيخ سامي من رجال الاصلاح وقيادات الحركة الاسلامية الشمالية (بقيادة الشيخ رائد صلاح) قبل أن تحظرها (اسرائيل) في 2015 وهو من قادة العمل الاسلامي الذين عملوا بشكل واسع.

ويُشار إلى أنه مساء أمس الجمعة، قتل شاب وفتى (14 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت في منطقة الحوارنة بمدينة كفر قرع، مساء الجمعة.

والضحيتان هما الشاب فؤاد نبهان نصر الله من قلنسوة وشقيق زوجته الفتى محمد مصطفى عربيد من كفر قرع، وعُلم أن الأول احتفل بزفافه في شهر أيار/ مايو الماضي بينما الأخير كان طالبا في الصف التاسع.

وكان والد الفتى الضحية قد أصيب مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي بجريمة إطلاق نار ارتكبت قرب مبنى البلدية، والتي راح ضحيتها الفتى ليث عربيد.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 158 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

المصدر: عرب48