مواعيد مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023/2024

مواعيد مباريات ريال مدريد في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024

وسيشارك ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري بعدما حصل على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الماضي 2022/2023.

وكان النادي الملكي قد توج بلقب الشامبيونز ليج في 14 مناسبة كأكثر نادي توج بالبطولة، كان أخرها في موسم 2021/2022 بعد التفوق على ليفربول الإنجليزي في نهائي البطولة.

ويسعى الميرينجي لتعزيز رقمه في عدد مرات الفوز من البطولة من خلال الفوز بلقب الموسم الجاري، حيث وقع النادي الملكي في التصنيف الثاني بتصنيف الفرق المشاركة في البطولة.

متى يبدأ دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023/2024 ؟

من المقرر أن ينطلق دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024 ببداية دور المجموعات يوم 19 سبتمبر 2023، على أن تنتهي مجموعات البطولة في 13 ديسمبر من نفس العام.

مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023/2024

وقع ريال مدريد في المجموعة الثالثة بالتصنيف الثاني، بجوار أندية نابولي الإيطالي و سبورتنج براجا البرتغالي ويونيون برلين الألماني.

مواعيد مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أرووبا 2023/2024

* المباراة الأولى: ريال مدريد × يونيون برلين (20 سبتمبر 2023)، سانتياجو برنابيو

* المباراة الثانية: نابولي × ريال مدريد (3 أكتوبر 2023) دييجو أرماندو مارادونا

* المباراة الثالثة: سبورتينج براجا × ريال مدريد (24 أكتوبر 2023) بلدية دي براجا

* المباراة الرابعة: ريال مدريد × سبورتنيج براجا (8 نوفمبر 2023) سانتياجو برنابيو

* المباراة الخامسة: ريال مدريد × نابولي (29 نوفمبر 2023) سانتياجو برنابيو

* المباراة السادسة: يونيون برلين × ريال مدريد (12ديسمبر 2023) شتاديون آن دير آلته فورشتراي