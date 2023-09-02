المحامي أبو معلا.. اعتقالٌ بلا تهمةٍ ومصير مجهولٌ في سجون السلطة

لليومِ السادس على التوالي، تواصل أجهزة السلطة اعتقال المحامي محمد أبو معلا، بعد اقتحامِ منزله في بلدة قباطية جنوب جنين.

وقال مصطفى أبو معلا، إن قوةً مشتركة من أجهزة السلطة اقتحمت المنزل الساعة الرابعة فجرًا، واعتدت على العائلة وفتشت المنزل بطريقةٍ همجيةٍ وصادرت جهاز حاسوب خاص بشقيقه المعتقل السياسي.

وأوضح أنّ العائلة اعتقدت في بادئ الأمر أن مصفحات السلطة وآلياتها هي قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قبل اقتحام المنزل واعتقاله شقيقـه المحامي.

وبيّن أن شقيقة المحامي "محمد" الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، قد بث فيديو مصورًا قبل عشرة أيامٍ من اعتقاله، يستنكر فيه الاعتقال السياسي، وتلفيق التهم للمعتقلين السياسيين.

وأشار إلى أن العائلة تواصلت مع نقابة المحامين الفلسطينيين التي وعدتهم بمتابعة القضية، إلا أنه لا جديد حتى اللحظة في القضية.

وأكّد أن العائلة لا تعلم عن مصير ابنها المختطف أي معلومة من حيث مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال العشرات في سجونها من محررين وطلبة جامعات ومقاومين، حيث تعرضهم للتحقيق والتعذيب القاسيين.