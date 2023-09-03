صحافي وناشط يؤكد: جريمة قتل إمام المسجد في كفر قرع تعني أننا في خطر

استنكر الناشط والصحافي من مدينة حيفا رشاد عمري، الجريمة التي أودت بحياة إمام المسجد سامي عبد اللطيف في مدينة كفرع، قائلًا: "إن استفحال الجريمة بحاجة للتوحد الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم".

وأضاف الناشط عمري، "ما يحدث يدل على أن مخطط الحكومة (الإسرائيلية) مستمر يريدون تدمير مجتمعنا الفلسطيني في الداخل المحتل، وضمن المخطط مما تبين بالنهاية تدمير هذا المجتمع عبر عصابات الإجرام".

وأردف، "وصلت الجريمة إلى إمام مسجد ماذا ننتظر؟ نحن في خطر كل من يعتقد أنه بالتوسل للشاباك والأجهزة الأمنية للاحتلال (الإسرائيلي) يعيش في وهم، في الوقت ذاته يوجد لدينا قيادات من كرتون، لذلك علينا أن نعتمد على أنفسنا في محاربة الجريمة".

وتابع، "سخروا عشرات الملايين من الدولارات لإيصال المجتمع الفلسطيني في الداخل إلى هذا الوضع، لا مجال لنا إلا أن نقوم الجريمة سياسيًا، ونكبح عصابات الإجرام".

وأضاف، "يجب أن نعمل جميعنا في غزة والضفة والداخل واللجوء، يجب أن نعمل بيد واحدة لنحارب هذه الآفة وهذا المخطط، كما نساند غزة، والضفة، ولبنان وغيرها، آن الآوان لإسناد الفلسطينيين في الداخل".

وقال عمري: "التظاهرات وحمل الكراتين بدون علم فلسطين وبدون أي تحركات جدية، يدل على أننا في تيه، نحن مستهدفون كفلسطينيين في الداخل".

وأضاف، "مخططهم سيستمر ونحن سندفع أثمان كبيرة أيضًا في المستقبل، لأن القيادة مخطط لها أيضًا أتوا إلينا بقيادات كرتونية وهشة".

ولقي إمام مسجد مصرعه ظهر السبت، في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة كفر قرع، ليرتفع عدد ضحايا الجريمة إلى 3 خلال ساعات فقط.

الجرمق الاخباري