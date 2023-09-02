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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
القائد صالح العاروري كما يراه (الإسرائيليون)
02 سبتمبر 2023 . الساعة: 02:15 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/289652
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مقال:
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