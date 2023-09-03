قيادي بالجهاد: كوادرنا يتعرضون للشبح والتعذيب في سجون السلطة

أكد مصادر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد أن كوادر الحركة يتعرضون لتحقيق شديد وشبح وتعذيب داخل سجون السلطة.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي، أنّ أسباب الاعتقال تتعلق بمتابعة أسر الشهداء وتقديم العون لهذه الأسر وأداء الواجبات الوطنية تجاه هذه الأسر، مشيراً إلى أن بعض المعتقلين من كوادر الحركة يجبرون على دفع غرامات باهظة للإفراج عنهم.

وأضاف: "نتساءل عن دور المؤسسات الحقوقية في متابعة أوضاع المعتقلين السياسيين والقيام بالواجب للدفاع عنهم والتعرف على ما يمارس بحقهم من انتهاكات جسيمة".

وتشن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية حملة مسعورة ضد كوادر وقيادة حركة الجهاد الإسلامي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وتواصل اعتقال عدد كبير منهم دون الكشف عن مصيرهم.