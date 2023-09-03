رابط فحص تصاريح العمل شهر 9 سبتمبر 2023 عبر وزارة العمل في غزة ... يتصاعد الفحص حول هذا العنوان في محركات البحث "جوجل"، حيث يبحث العمال في غزة بشكل متزايد مع بداية كل شهر، عن إمكانية الحصول على تصاريح للعمل في الأراضي الفلسطينية.





تصاريح العمل بالألوان شهر 9 سبتمبر 2023

حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العمال في أي مجموعة متوقع أن يكون دورة، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديد دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل المحتل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كتالي: