رابط فحص تصاريح العمل شهر 9 سبتمبر 2023 عبر وزارة العمل في غزة ... يتصاعد الفحص حول هذا العنوان في محركات البحث "جوجل"، حيث يبحث العمال في غزة بشكل متزايد مع بداية كل شهر، عن إمكانية الحصول على تصاريح للعمل في الأراضي الفلسطينية.
تصاريح العمل بالألوان شهر 9 سبتمبر 2023
حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العمال في أي مجموعة متوقع أن يكون دورة، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديد دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل المحتل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كتالي:
- اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة.
- اللون الأصفر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية.
- اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط.
- اللون الأحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت.
- اللون الأزرق: الأسماء المسجلة حديثا.
- اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح.
- رابط فحص دور العمال المسجلين في الداخل ... من هنا
- رابط لتقديم شكوى لمن لم يحصل على تصريح عمل ... من هنا
- رابط تحديد جودة البيانات للحصول على عمل ... من هنا
- لمعرفة حالة طلبك معتمد نهائي ... من هنا
- لمعرفة رقم جوال العمال المسجلين ... من هنا
- لفحص اسمك هل تم ترشيحك أو لا وهل حصلت على تصريح أو لا وغير ذلك ... من هنا