بث مباشر مباراة برشلونة وأساسونا الدوري الإسباني.. يخوض فريق برشلونة مباراته الأخيرة في الجولة الرابعة، حيث يتطلع للوصول إلى النقطة رقم 9، ليصبح في وصافة الليجا.

ويعتلي فريق ريال مدريد الإسباني صدارة الدوري، بعد تحقيقه العلامة الكاملة في أول 4 مباريات له، وحصوله على 12 نقطة، وهو الفريق الوحيد في الصدارة.

ويبحث الكثير من متابعي الرياضة عن مشاهدة مباراة برشلونة وأساسونا مباشر، حيث تقام المباراة في حضور الوافدين الجدد للفريق الكتالوني، جواو فيليكس وجواو كانسيلوا.

مباشر مباراة برشلونة وأساسونا

ويمكنكنم مشاهدة مباراة برشلونة وأساسونا مباشر من خلال الرابط التالي (إضغط هنا).

ويعد توقيت مباراة برشلونة وأساسونا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس، وتبث حصريًا على قنوات بي إن سبورت القطرية، حيث أنها الراعي الرسمي لمباراة الليجا في الشرق الأوسط.

وتعد هذه المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي الذي سيستمر لمدة اسبوعين، ومن المقرر أن يذهب اللاعبون لتمثيل قمصان بلدانهم الأم.

أهمية المباراة

وتعد هذه المباراة من المباريات المهمة لبرشلونة، بعد تعزيز فريقه بصفقات نارية، حيث يتطلع أنصاره للعودة إلى الأداء الجيد والساحر من جديد.

كما أخرج برشلونة العديد من الأسماء الثقيلة في فريقة، وأبرزهم، عثمان ديلمبي، وانسو فاتي، ولينغليت، وغارسيا...).

بينما يلمع في فريق برشلونة الفتى الصاعد يامين يامال، الذي قرر تمثل المنتخب الإسباني، بدلاً من منتخب المغرب.



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