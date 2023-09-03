لجنة متضرري جنين تطالب حكومة اشتية بالكشف عن مصير أموالهم

قالت لجنة متضرري اجتياح مخيم جنين، إن التبرعات التي أعلنت الحكومة أنها جمعتها لصالح المخيم لم يصل منها شيء، بعد مرور أكثر من شهرين على العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها.

وأضافت اللجنة: "حرّكنا القضية بالرأي العام بعد تأخر حكومة اشتية بصرف المساعدات للمتضررين في ظل توفر كافة المساعدات عند الحكومة بقيمة ما مجموعه 180 مليون شيكل".

وطالبت اللجنة من حكومة اشتية بالكشف عن مصير الـ 180 مليون شيكل وعن كيفية صرفها على مستحقيها حسب ما تم حصره من قبل لجان إعادة الإعمار، بأرقام واضحة وغير مبهمة.

وأكدت اللجنة أنها تملك الوثائق التي أطلقتها الحكومة على مدار الأيام والأسابيع الماضية لتعجيل عملية الإعمار، مؤكدة أنه لا جدوى من هذه الوعود حتى هذه اللحظة.

وشددت أنها لن نقف مكتوفة الأيدي للمطالبة بحقوق المخيم وبالأموال، محذرة من أنها سننزل إلى الشارع وستخرج في اعتصامات إذا لم يتم إعادة إعمار المخيم.