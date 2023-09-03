(كوهين) يصل العاصمة البحرينية في زيارة تطبيعية رسمية

وصل وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين، مساء الأحد، إلى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة رسمية يجتمع خلالها مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني ومسؤولين آخرين.

وأظهرت الصور التي نشرتها خارجية الاحتلال، مراسم استقبال كوهين في المنامة، شارك فيها الزياني وغيره من المسؤولين البحرينيين.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الخارجية، أن "الزياني إلى جانب نائبه ورئيس المراسم (البحريني)، والسفير (الإسرائيلي) لدى البحرين، والسفير البحريني لدى (إسرائيل) كانوا في استقبال كوهين".

ومن المقرر أن يفتتح وزير خارجية الاحتلال، رسميا خلال الزيارة سفارة (إسرائيل) في المنامة.

وهذه هي الزيارة الأولى لكوهين إلى البحرين التي سبق وأعلنت في تموز/ يوليو الماضي تأجيل الزيارة التي كانت مقررة مطلع آب/ أغسطس الماضي؛ وذلك غداة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.