شؤون المرأة تندد باعتقال المسنة حنان البرغوثي وتحمل الاحتلال المسؤولية عن حياتها

نددت وزارة شؤون المرأة، باعتقال قوات الاحتلال (الإسرائيلي) المواطنة المُسنة حنان البرغوثي شقيقة عميد الأسرى نائل البرغوثي، من منزلها في بلدة كوبر شمال رام الله.

وحملت الوزارة في بيان لها، الاثنين، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتها، حيث تعاني البرغوثي من عدة أمراض وبحاجة إلى رعاية صحية خاصة.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والدولية وخاصة اللجنة الدولية للصيب الأحمر بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسيرة البرغوثي وضمان الإفراج عنها بأسرع وقت.

وجددت الدعوة إلى ضرورة تدويل قضية الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال.