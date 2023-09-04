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بالصور|| اختناقات بغاز الاحتلال في مواجهات شمال الخليل

الرسالة نت - الضفة المحتلة

أصيب ظهر اليوم الاثنين، عدد من المواطنين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية، قنابل الغاز السام تجاه الأهالي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وأفاد مراسلنا باندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، عقب منع الأخيرة مرور جنازة مواطن فلسطيني عبر البوابة الحديدية على مدخل بيت أمر.

وقال الناشط في البلدة محمد عياد لـ "الرسالة نت"، إن عدد من الموطنين أصيبوا بالاختناق بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام.

ولفت "عياد" إلى أن المصابين تم علاجهم ميدانيًا من الطواقم الطبية في المكان، مشيرًا إلى جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي في الهواء، واستهدفوا المواطنين بالرصاص المعدني وقنابل الغاز.

وتغلق قوات الاحتلال حاجز بلدة بيت أمر في الخليل، بصفة مستمرة، في إطار التضييق على الأهالي والمواطنين الفلسطينيين.

 

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