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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك|| من هي حنان البرغوثي؟!

الرسالة نت - الضفة المحتلة

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الضفة حنان البرغوثي

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