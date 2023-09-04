توتر يسود سجن رامون عقب قمع الأسرى والتنكيل بهم

تسود حالة من التوتر الشديد داخل سجن "رامون" الإسرائيلية، عقب تنكيل قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، الأسرى الفلسطينيين، وإجبارهم على الخروج من أحد أقسامه.

وقال مكتب إعلام الأسرى في تصريح مقتضب، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الاثنين، إن قوات القمع التابعة لإدارة السجون، أجبرت بالقوة الأسرى الذين أخرجوا من قسم 5 في سجن رامون، للدخول إلى قسم 8، وسط توتر مستمر يسود المكان.

جاء ذلك، عقب قرار الأسرى الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام، يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر الجاري، رفضًا واحتجاجًا على قرارات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير تقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية.

وأعلنت لجنة الطوارئ للحركة الوطنية الأسيرة، أنها ستشرع في إضرابٍ مفتوح عن الطعام يوم 14 أيلول/ سبتمبر؛ لمواجهة قرارات وسياسات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف للتضييق عليهم وسلب منجزاتهم.

ويوم الجمعة الماضي، قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تقليص عدد زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.

وتضم وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، عسكريين خدموا داخل وحدات مختلفة في جيش الاحتلال، تلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، وتُعرف باسم "المتسادا".