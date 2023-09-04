بالاسم .. نتائج التكميلي سوريا 2023 ورقم الاكتتاب موقع وزارة التربية moed.gov.sy

بالاسم .. نتائج التكميلي سوريا 2023 ورقم الاكتتاب موقع وزارة التربية ، أصدرت وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا، لجميع الفروع المختلفة، حيث إنه أصبح بإمكان الطلاب والطالبات معرفة نتائجهم بكل سهولة عبر الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة، جاء ذلك بعد اعتماد النتائج بشكل رسمي والإفصاح عن أسماء الأوائل في امتحانات البكالوريا، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة التي تدور حول إمكانية الحصول على النتيجة.

استخراج نتائج البكالوريا 2023 سوريا

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا 2023 وفقًا لما يلي:-

في البداية يجب التوجه إلى موقع وزارة التربية السورية. اضغط هنا

تحديد “نتائج الامتحانات”.

بعد ذلك يتم اختيار الشعبة التي ينتمي إليها الطالب.

اختيار المحافظة.

ادخال رقم الاكتتاب و اسم الطالب.

تظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة وكذلك الدرجات التي حصل عليها الطالب.

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طريقة الحصول على نتيجة البكالوريا 2023

هناك طريقة أخرى من أجل الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2023 التكميلي في جميع محافظات سوريا، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

في البداية تقوم بالذهاب إلى تطبيق نتائج الامتحانات.

بعدها يُرجى إدخال بيانات تسجيل الدخول.

اختيار المحافظة.

كتاب رقم الجلوس واسم الطالب.

في النهاية يمكن الضغط على عرض النتيجة لتتمكن عندها من رؤية كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

يذكر أن وزارة التربية السورية، تبذل قصارى جهدها من أجل الاستعلام عن نتائج البكالوريا الخاصة بجميع الطلاب والطالبات في مختلف محافظات سوريا، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد.