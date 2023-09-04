مختار التميمي بالخليل: تعرية الاحتلال لنسائنا زلزال سيمتد لكل فلسطين

وصف المختار حجازي شاور التميمي، ما كشفه اعلام الاحتلال عن اجبار جنوده بتعرية 5 من نساء الخليل، بـ"الكارثة والزلزال الذي سيمتد لكل فلسطين.

وقال التميمي لـ"الرسالة نت": " ما كشف عنه الاعلام العبري عن إجبار 5 من نساء الخليل بالتعري، كارثة وزلزال سيمتد لكل فلسطين، وسيكون لها ما بعدها".

وأضاف: " اليهود يعرفون جيدا أن العرض لدى الخليلي يساوي الروح، وأنا أقسم بأنّ ما حدث سيكون زلزالا يمتد لكل فلسطين".

وتعدّ التميمي من كبرى العشائر الفلسطينية، ومن كبرى عشائر محافظة الخليل المحتلة.

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الإثنين، أن قوة عسكرية (إسرائيلية)، أجبرت 5 سيدات فلسطينيات على التعري داخل منزلهن بعد اقتحامه في الخليل.

وبحسب الصحيفة، فإن 50 جنديًا اقتحموا منزلاً لعائلة "ع" (نتحفظ على ذكر اسم العائلة)، في الحي الجنوبي من الخليل، بتاريخ العاشر من يوليو/ تموز الماضي، وذلك عند الساعة الواحدة والنصف فجرًا من ذاك اليوم، وكان برفقة الجنود، كلاب بوليسية.

ووفقًا للصحيفة، فإنه تحت تهديد استخدام الكلاب البوليسية بنهش أجساد الفلسطينيات، أجبرن أمام أطفالهن على التعري أمام الجنود (الإسرائيليين).

وفي أعقاب الحادث المؤلم نفسيًا لأفراد العائلة، تبين أن الجنود سرقوا مصاغ ذهبي وأموال من المنزل.

وتوجهت عائلة السيدات لمركز شرطة (إسرائيلية) في مستوطنة كريات أربع وأنكروا حادثة السرقة، قبل أن يتم في اليوم التالي التواصل معهم وطلب منهم استلام الذهب والذي زعم أن الجنود اعتقدوا أنه ذخيرة من الرصاص، فيما لم يتم إرجاع الأموال.

ونشرت الصحيفة تفاصيل كاملة عن الليلة المؤلمة التي عاشتها العائلة.

وتقول منال الجعبري الحقوقية في منظمة بتسيلم الإسرائيلية اليسارية، إنه في الآونة الأخيرة وثقت 20 حالة من هذا القبيل، وهناك تزايد واضح في إجبار السيدات الفلسطينيات على التعري تحت تهديد السلاح واستخدام الكلاب البوليسية.

وأشارت الجعبري إلى أن السيدات الفلسطينيات اللواتي تعرضت لهذه التجربة يرفضن إجراء مقابلات والحديث عن ذلك، لكن أفراد هذه العائلة التي تعرضت لهذه الواقعة تحدثت بتفاصيل عما جرى.

وزعم الجيش (الإسرائيلي) أن العملية هدفت للبحث عن سلاح عثر عليه داخل المنزل، وكان من الضروري إجراء عملية التفتيش التي جرت في غرفة منفصلة بدون استخدام أي كاميرات.