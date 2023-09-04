وزارة الاقتصاد بغزة تدين إغلاق الاحتلال معبر (كرم أبو سالم)

أدانت وزارة الاقتصاد بغزة الاثنين، إغلاق الاحتلال معبر (كرم أبو سالم) أمام تصدير البضائع من قطاع غزة إلى الضفة المحتلة والعالم الخارجي.

وقالت الوزارة في بيان لها، "إنها ترفض قرار الاحتلال، بإغلاق معبر (كرم أبو سالم) أمام الصادرات بحجج واهية"، معتبرة أن الخطوة إمعان في سياسة تشديد الحصار.

وأوضحت الوزارة أن الإغلاق يمثل دليلًا إضافيًا على استخدام الاحتلال لسياسة الحصار الاقتصادي كأداة من أدوات العقاب الجماعي ضد المواطنين خاصة، "وأن هذا القرار سيؤدي إلى وقف العمل في عشرات المصانع وسيهدد عشرات آلاف العاملين بفقدان فرص العمل التي يعتاشون منها وسيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة مسبقا في قطاع غزة.

وحذرت من أن إغلاق سلطات الاحتلال لمعبر (كرم أبو سالم) التجاري الوحيد في قطاع غزة في وجه البضائع التي تنقل من غزة إلى الضفة والعالم الخارجي، سيزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي ويخلق مزيد من المعيقات أمام النشاط الاقتصادي سيما في القطاع الصناعي والزراعي وسيحد من نمو النشاط الاقتصادي الفلسطيني الذي يعاني جراء الاعتداءات (الإسرائيلية) المتكررة.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال، للتراجع عن قرار إغلاق المعبر وإعادة فتحه أمام الصادرات التي تمثل نافذة وحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين الذين يقومون بتسويق منتجاتهم خارج القطاع المحاصر.

وزعم جيش الاحتلال وفق مصادر عبرية، ضبط مواد مُصدرة من غزة إلى الضفة الغربية تدخل في صناعة المتفجرات.