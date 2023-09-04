حمادة: شعبنا سيرد كل اعتداء على الأقصى والمرابطين وسيحبط هجمات المستوطنين ومخططاتهم

قال الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، :"إن اعتداء قوات الاحتلال على المصلين عند بوابات المسجد الأقصى مساء اليوم عقب اعتقال فتاة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، جريمة صهيونية ضمن الحرب المفتوحة على الأقصى".

وشدد حمادة على أن شعبنا سيرد على كل اعتداء صهيوني على المسجد الأقصى والمرابطين فيه، وسيبقى متأهبًا للدفاع عن مسجده وصد هجمات المستوطنين وإحباط مخططاتهم الخبيثة.

وأكد على قدرة شعبنا الفلسطيني على حماية المسجد الأقصى، وأن المقاومة المتصاعدة في أرجاء أرضنا المحتلة ستكون صاحبة الكلمة الفصل أمام توحش حكومة الاحتلال الفاشية ضد شعبنا ومقدساتنا.

واعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، شابة فلسطينية بعد محاولتها تنفيذ عملية طعن، عند منطقة باب حطة في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وانتشرت قوات الاحتلال في البلدة القديمة في القدس المحتلة، وأغلقت باب حطة أمام المصلين ومنعت خروجهم منه، واعتدت على الشبان والمصلين في محيطه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فتاتين عقب خروجهما من المسجد الأقصى المبارك.