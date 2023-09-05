فحص تصاريح العمل بالألوان 2023 من وزارة العمل عبر نظام الدخول الموحد ... يتصاعد الفحص حول هذا العنوان في محركات البحث "جوجل"، حيث يبحث العمال في غزة بشكل متزايد مع بداية كل شهر، عن إمكانية الحصول على تصاريح للعمل في الأراضي الفلسطينية.

تصاريح العمل بالألوان شهر 9 سبتمبر 2023

فحص تصاريح العمل بالألوان 2023 من وزارة العمل عبر نظام الدخول الموحد

رابط نظام الدخول الموحد ... وزارة العمل غزة





نظام الدخول الموحد.. فحص تصاريح العمل بالألوان 2023

حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العمال في أي مجموعة متوقع أن يكون دورة، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديد دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل المحتل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كتالي:

اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة.

اللون الأصفر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية.

اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط.

اللون الأحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت.

اللون الأزرق: الأسماء المسجلة حديثا.