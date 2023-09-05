عباس زكي: اتهام حماس بإشعال الضفة للانقلاب على السلطة (مؤسف وباطل)‏

رفض عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، الاتهامات الموجهة للمقاومة، من أوساط ‏أمنية وسياسية تزعم أن الأوضاع في الضفة موجهة ضد السلطة.‏

وقال زكي لـ(الرسالة نت): "هناك من يقول إنّ ما يحدث هو موجه ضدّ السلطة، ويراد من خلاله ‏انقلاب حماس عليها؛ لكنّ قناعتي أن هذه مزاعم باطلة وحديث مؤسف، ويراد فقط من خلاله ‏تعميق حجم الفجوة بين أبناء الشعب الفلسطيني".‏

وذكر أن الاحتلال لم يترك مجالا لشعبنا الفلسطيني، سوى تفعيل أدوات المقاومة الشاملة بكل ‏مواقع وجودها.‏

وأوضح زكي أنّ المطلوب هو البحث عن استراتيجية وطنية شاملة تجمع الجهود المختلفة، ‏وتؤسس لعمل وطني مشترك يتواءم مع حجم التحديات.‏

وتحرّض قيادات أمنية وسياسية على المقاومة في الضفة المحتلة، بزعم أنها محاولة للانقلاب ‏على السلطة؛ لتبرير هجومها واعتقالاتها بحق أبناء حركتي حماس والجهاد.‏

وأكدّت حركتا حماس والجهاد الإسلامي تعرض أبنائهما المعتقلين لتعذيب شديد في سجون السلطة.‏