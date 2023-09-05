عباس زكي: اتهام حماس بإشعال الضفة للانقلاب على السلطة (مؤسف وباطل)‏

رفض عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، الاتهامات الموجهة للمقاومة، من أوساط أمنية وسياسية تزعم أن الأوضاع في الضفة موجهة ضد السلطة.
وقال زكي لـ(الرسالة نت): "هناك من يقول إنّ ما يحدث هو موجه ضدّ السلطة، ويراد من خلاله انقلاب حماس عليها؛ لكنّ قناعتي أن هذه مزاعم باطلة وحديث مؤسف، ويراد فقط من خلاله تعميق حجم الفجوة بين أبناء الشعب الفلسطيني".
وذكر أن الاحتلال لم يترك مجالا لشعبنا الفلسطيني، سوى تفعيل أدوات المقاومة الشاملة بكل مواقع وجودها.
وأوضح زكي أنّ المطلوب هو البحث عن استراتيجية وطنية شاملة تجمع الجهود المختلفة، وتؤسس لعمل وطني مشترك يتواءم مع حجم التحديات.
وتحرّض قيادات أمنية وسياسية على المقاومة في الضفة المحتلة، بزعم أنها محاولة للانقلاب على السلطة؛ لتبرير هجومها واعتقالاتها بحق أبناء حركتي حماس والجهاد.
وأكدّت حركتا حماس والجهاد الإسلامي تعرض أبنائهما المعتقلين لتعذيب شديد في سجون السلطة.