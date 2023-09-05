حماس تشيد ببسالة المقاومين في مخيم نور شمس بطولكرم

أشاد الناطق باسم حركة "حماس" د.عبد اللطيف القانوع ببسالة المقاومين في مخيم نور شمس بطولكرم والاشتباكات الضارية التي خاضوها وأثبتوا لقوات الاحتلال أنه لن تقابل اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه إلا بالمقاومة والصمود ولا مكان لهم على أرضنا.

وشدد القانوع، اليوم الثلاثاء على أن اقتحامات قوات الاحتلال للمخيمات والمدن في الضفة الغربية ومحاولاتها اعتقال المقاومين واغتيالهم لن تخمد نيران بنادق المقاومين والثائرين الممتدة والمتوقدة في كل أراضينا.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني سيواصل ثورته للدفاع عن حرائر فلسطين ومقدساتنا وأرضنا وستظل مدن الضفة الغربية ومخيماتها وقراها في جنين ونور شمس وعقبة جبر وطوباس والخليل والقدس تشتعل ناراً ولهيباً تحت أقدام الغزاة المحتلين.

وأهاب الناطق باسم حركة حماس بجماهير شعبنا الفلسطيني وكل الثائرين والأحرار لإسناد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وتصعيد العمليات البطولية واستدامة الاشتباكات مع المحتل الصهيوني رداً على جرائمه.