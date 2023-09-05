حماس تحيي رجال طولكرم وتؤكد أن المقاومة لن تصمت على استهداف الآمنين

أبرقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتحية الفخر والاعتزاز بأبطال المقاومة في مخيم نور شمس شرق طولكرم، ومجاهدي كتائب القسام، الذين استبسلوا فجر اليوم في الدفاع وصد العدوان الصهيوني على المخيم، مؤكدة أن المقاومة ببأسها الشديد لن تصمت على استهداف الآمنين والدمار الكبير الذي أحدثته قوات الاحتلال وآلياتها العسكرية في المخيم.

وزفت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء الشهيد البطل عايد سميح خالد أبو حرب (21 عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال اجتياح المخيم، مشددةً على أن دماء الشهداء ستزيد من عزم شبابنا وقوة ثورتنا في وجه الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين الذين يعبثون بأرضنا وأمن شعبنا الصابر المرابط والذي سيقف لهم بالمرصاد دفاعاً عن حقوقنا ومقدساتنا.