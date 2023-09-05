أول مهاجم على طاولة ريال مدريد في الانتقالات الشتوية

يعاني ريال مدريد على مستوى المهاجمين في صفوفه خلال الموسم الحالي، عقب رحيل كريم بنزيما وماركو أسينسيو وماريانو دياز، بالإضافة إلى إصابة فينيسيوس جونيور وأردا جولر.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن إدارة الريال تدرس استعادة تاكيفوسا كوبو من ريال سوسيداد خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



وجاء ذلك بعد أن بدأ كوبو الموسم بشكل مذهل وأحرز 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، خلال أول 4 جولات من الليجا.



ويوجد شرط جزائي في عقد كوبو مع ريال سوسيداد يبلغ 60 مليون يورو، لكن يستطيع الميرنجي حسم الصفقة ب30 مليونا فقط، لأن لديه 50% من حقوق بيع اللاعب.