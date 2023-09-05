إضراب بالداخل احتجاجًا على انتشار الجريمة بتواطؤ (إسرائيلي)

ساد إضراب شامل في الداخل المحتل، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على العنف والجريمة والتواطؤ بتواطؤ ودعم من حكومة الاحتلال.

وشمل الإضراب المرافق الحيوية التجارية والمدارس والعيادات، والشوارع والمؤسسات؛ استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل.

ويأتي الإضراب ضمن قرارات عدة اتخذتها اللجنة في اجتماع طارئ بحضور واسع من الهيئات والفعاليات والقوى في الداخل، عقب جريمة قتل الإمام الشيخ سامي عبد اللطيف، أحد أبرز قادة العمل الإصلاحي والدعوي في الداخل.

وأقرت اللجنة أمس الأول الأحد في اجتماعها الطارئ في بلدية كفر قرع، إعلان الإضراب العام والشامل اليوم، على أن تنضم المدارس بعد الحصة الثالثة، لتنطلق مسيرات شعبية محلية في المدن والقرى.

ومن ضمن القرارات التي اتخذت، تشكيل لجنة طوارئ، تشمل لجنة إفشاء السلام ولجنة مناهضة العنف والجريمة ولجنة الرؤساء وغيرها.