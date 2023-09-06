(أهالي الشجاعية): قرار المحكمة العليا برام الله منع التصرف بمقبرة التوينسي مُسيس

اعتبر أهالي حي الشجاعية، مساء الثلاثاء، أن قرار المحكمة العليا الشرعية في رام الله بمنع التصرف بمقبرة التوينسي بغزة، مُسيس والاستنادات التي استندت عليها المحكمة في قرارها غير صحيحة.

وأكدوا في بيان صحفي، أن القرار يعكس جهل الاجراءات والنصوص القانونية وصلاحيات الجهات الحكومية في ادارة الشأن المستند إلى نصوص القانون الفلسطيني.

وجاء في البيان ما يلي:-



الجهات الموقعة على البيان



١. لجنة حي الشجاعية

٢. رابطة أبناء الشجاعية

٣. رابطة علماء فلسطين

٤. الهيئة العليا لشؤون العشائر بالمحافظات الجنوبية

٥. الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح

٦. لجنة إصلاح منطقة الشجاعية

٧. لجنة إصلاح حمزة - الشجاعية

٨. لجنة إصلاح عثمان بن عفان - الشجاعية

٩. جمعية القدس للإصلاح والتنمية المجتمعية - الجهاد الإسلامي

١٠. مختار مدينة غزة وبئر السبع/ د. علاء الدين العكلوك (أبو بلال)

١١. مختار شرق غزة / الحاج حسني المغني (أبو سلمان)