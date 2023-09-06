مواجهات واعتقالات خلال مداهمة الاحتلال لعدة مناطق بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها عمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات ومواجهات، الليلة وفجر اليوم الأربعاء.

وهدمت جرافات الاحتلال منزلا خلال اقتحامها بلدة عناتا بالقدس المحتلة، وتنفيذ عمليات هدم بالمنطقةِ، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية شمال المدينة المحتلة.

واندلعت مواجهات عنيفة في بلدة جبل المكبر، واستنفرت قوات الاحتلال في حي بئر أيوب بسلوان جنوب الأقصى وأطلقت الرصاص المطاطي عشوائيا.

وفتشت ليلة أمس قوات الاحتلال المرابطات المبعدات خلال تواجدهن في طريق المجاهدين قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، كما اعتقلت شابًا وفتاة خلال اقتحامها بلدة الجيب شمال غرب المدينة المقدسة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من حي بئر أيوب ببلدة سلوان وأطلقت الرصاص العشوائي في الحي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشبان نادر الشريف ومحمود ماضي وعمرو البدوي وثائر عويضات وآدم محفوظ وبهاء كمال جوابرة خلال اقتحام واسع لمخيم العروب شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، كما اقتحمت قرية الطبقة بمدينة دوار وبلدة صوريف جنوب الخليل، حيث تواجدت قوات الاحتلال بكثافةٍ في محيط مدينة الخليل بعد سماع صوت انفجار ضخمٍ.

وداهمت قوات الاحتلال قرية العوجا بمدينة أريحا خلال عمليات اقتحامٍ واسعةٍ، كما اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وتواجدت قوات الاحتلال بشكل كثيفٍ بالقرب من مزارع الدعمة بمحيط مخيم نور شمس شرق طولكرم، وداهمت أحد المنازل.

وكان مقاومون قد أغلقوا مداخل مخيم نور شمس شرق طولكرم تحسبًا لأي اقتحامٍ تنفذه قوات الاحتلال (الإسرائيلي).

واستهدف المقاومون ليلة أمس حاجز دوتان العسكري غرب جنين بعبوة محلية الصنع.