لماذا تأخرت عملية تسليم الكتب الدراسية؟ ومتى ستسلّم؟

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في غزة أحمد النجار، إنّ الوزارة أتمّت توزيع عدد كبير من الكتب الدراسية لكافة المراحل، بانتظار استكمال طباعة بعض المواد وتوزيعها الأسبوع القادم.

وأوضح النجار لـ"الرسالة نت"، أنّ استكمال تسليم المواد سيكون خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى أنه يتم الاستفادة من الكتب القديمة التي يسلمها الطلاب مع نهاية اختبارات العام الدراسي، ويتم فرز الكتب التي لا تزال في حالة جيدة جدا، ويتم توزيعها بنسب متفاوتة لكل الطلبة.

وذكر أن أي طالب يحصل على كتاب في حالة غير جيدة، يمكنه أن يتوجه لمدير المدرسة أو معلم المادة، ويعمل على تغييره.

وأوضح أن عملية التأخير في تسليم المواد، نتيجة تأخر بعض المطابع في طباعة الكتب، مشيرا إلى أنه يتم العمل لتجاوز هذه الأزمة العام القادم.