خاطر: المقاومة بالضفة ستتصاعد أكثر ردًا على جرائم الاحتلال بحق حرائر فلسطين

قالت الكاتبة والمحللة السياسية لمى خاطر إن عمليات المقاومة بدأت تنتهج الرد السريع على اعتداءات الاحتلال المتكررة، والضفة الغربية أصبحت قادرة على تنفيذ ردودها بأماكن وأوقات لا يتوقعها الاحتلال.

وأضافت خاطر أن على الاحتلال أن يتوقع تصاعد عمليات المقاومة أكثر ردًا على جرائمه المتواصلة بحق الحرائر الفلسطينيات في الخليل والقدس.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتقبل المستوى الخطير من الانتهاكات بحق مقدساته ونسائه، مشيرة إلى أن الاحتلال يخشى من ردود فعل الشارع الفلسطيني، لذا فإن استهداف النساء خطأ سيتجنبه الاحتلال.

وأكدت على أن المقاومة في حالة متصاعدة، والشارع الفلسطيني أكثر استعدادًا وجرأة للرد على جرائم الاحتلال.

وأصيب ثلاثة مستوطنين أحدهم بجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، في عملية طعن بمنطقة باب الخليل في القدس المحتلة.

ونفذ شاب عملية الطعن باستخدام "ساطور" عند باب الخليل في القدس، أسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

واستنفرت قوات الاحتلال في محيط منطقة العملية، واعتقلت المنفذ، فيما حلقت طائرات الاحتلال المروحية في سماء القدس المحتلة.