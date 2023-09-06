أشارت معطيات نشرتها وزارة المالية (الإسرائيلية)، اليوم الأربعاء، إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في "إسرائيل" انخفض بنسبة 60% في الربع الأول من عام 2023.

وأوضحت البيانات الأولية التي تم جمعها من قبل "المالية الإسرائيلية" في عام 2023، أن الانخفاض الكبير لوحظ في حجم معاملات الاستثمار الأجنبي، وبلغ حوالي 6.2 مليار دولار، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالمتوسط ​​في كل ربع من عامي 2020 و2022.

وبحسب بيانات المكتب المركزي (الإسرائيلي) للإحصاء، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في "إسرائيل" في الربع الأول من العام 2023 نحو 4.760 مليار دولار، بانخفاض نحو 34%، مقارنة بمتوسط ​​الربع في عامي 2020 و2022.

ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الاستثمارات الأجنبية في "إسرائيل" بلغت عام 2022 نحو 28 مليار دولار، بزيادة مقارنة بعام 2021.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم عام 2022 ما يقارب 1.286 تريليون دولار، بانخفاض قدره 24% مقارنة بالعام 2021 الذي استثمر فيه 1.678 تريليون دولار.

ونقلت إذاعة "كان" (الإسرائيلية)، عن كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية الدكتور شموئيل أبرمزون، قوله إن ذلك الانخفاض كان بسبب خطة التعديلات القضائية.

وفي أكبر الوجهات الاستثمارية في العالم، الولايات المتحدة والصين، سجلت انخفاضًا بنسبة 21% و4848% العام الماضي، فيما انخفضت الاستثمارات الأجنبية في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا بنسبة 26% خلال عام 2022