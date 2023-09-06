ارتفاع عدد الفنانين الأيرلنديين المقاطعين لـ (إسرائيل)

أعلنت حملة التضامن الأيرلندي الفلسطيني عن ارتفاع عدد الفنانين الأيرلنديين المقاطعين للاحتلال إلى 1524 فنانة وفناناً بعدما بلغ عددهم في إبريل الماضي 1400 فنانًا وفنانة، وبينما احتفت الحملة بهذا العدد نوهت إلى تزايد إقبال الفنانيين على التعهد بمقاطعة الاحتلال.

وأشارت الحملة إلى أن أكثر من ألف فنانًا وفنانة من ذوي المستويات العالية في الميادين الفنية كافة داخل البلاد الأيرلندية، قد وقعوا على التعهد بمقاطعة الاحتلال الذي أطلقته الحملة قبل سنوات بالتعاون مع نشطاء في حركة المقاطعة.

ومن بين الموقعين على تعهد مقاطعة "إسرائيل" فنياً، الفنان "ستيفن ريا"، و"سينيد كوزاك"، و"دونال لوني"، و"آندي إيرفين"، و"ماري بلاك"، وهم شخصيات توصف بـ "الأساطير الفنية" في أيرلندا.

ونوهت الحملة إلى انضمام عدد من الفنانين المؤثرين من أصحاب الشهرة الواسعة في أيرلندا وخارجها، إلى جانب شخصيات وصفتهابـ "البارزة"، منهم Kevin Barr" و"Joe Rooney، و"ماري كوغلان"، و"ديربلي كروتي"، و"بول دوان ويوجين أوهير".

وتعهد الفنانون بعدم الاستفادة من أي دعوة لتقديم عروض في "إسرائيل"، أو قبول أي تمويل من أي مؤسسة مرتبطة بالحكومة الإسرائيلية، لامتناعها عن الالتزام بالقانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.

فيما يأتي هذا التعهد استجابةً لدعوة المجتمع المدني الفلسطيني للمقاطعة الثقافية لـ "إسرائيل".

وبينما احتفت الحملة بارتفاع عدد مقاطعي الاحتلال، قالت: "إنّ مزيداً من فناني أيرلندا والمقيمين فيها، يوقعون بشكل متزايد على التعهد بمقاطعة إسرائيل والتضامن مع فلسطين".

يذكر أن حملة التضامن الأيرلندي الفلسطيني هي حملة داعمة للقضية، وقد تمكنت في وقت سابق من دفع مجلس النواب الإيرلندي إلى المصادقة بالإجماع على قرار يدين ضم مدينة القدس للكيان "الإسرائيلي" ويندد بالنشاط الاستيطاني والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينيّة في الأراضي المحتلة، في خطوة هي الأولى من نوعها لدولة أوروبيّة طوال الصراع الفلسطيني مع الاحتلال.