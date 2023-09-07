الداخل المحتل: قتيلان في الرملة والفريديس

قتل عزمي الشمالي (29 عاما) وأصيب آخران بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بحي الجواريش في الرملة، فيما قتل الفتى عمر مراعنة (17 عاما) في جريمة منفصلة ارتكبت ببلدة الفريديس.

في الفريديس، أظهر توثيق مصور تعرض الضحية لإطلاق نار بينما كان على متن دراجة هوائية، إذ أطلق جناة النار عليه خلال محاولته الفرار.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الضحية كان قد فقد ابن عمه، زكريا مراعنة، في انفجار مركبة بقرية دهمش الواقعة بين اللد والرملة قبل عام ونصف.

ونقل الفتى بحالة خطيرة إلى مستشفى "هيلل يافة" بالخضيرة، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفي الرملة، نقل المصابون إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وهناك جرى إقرار وفاته أحدهم بعد فشل محاولات إنعاشه، فيما وصفت حالة الآخرين بالخطيرة وهما يخضعان للعلاج.

وعثر على مركبة وقد أضرمت فيها النيران في موقع قريب، ويشتبه بأنها استخدمت في تنفيذ الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد.

وفي بيان صدر عن المشفى، أوضح أنه استقبل ثلاثة مصابين، وأفاد بأنه أحدهم فارق الحياة متأثرا بجراحه، في حين قال إن الآخرين يتلقيان العلاج وهما بحالة خطيرة.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 163 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

ومنذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري قتل 8 أشخاص في جرائم إطلاق نار نفذت في المجتمع العربي، إذ سبق جريمتي الرملة والفريديس جريمة ارتكبت صباح اليوم قرب قرية أبو سنان، وراح ضحيتها شقيقان من جديدة المكر.