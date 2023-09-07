انخفاض أسعار النفط عالميًا

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، نتيجة مخاوف بشأن الطلب خلال موسم الشتاء والتوقعات الاقتصادية غير الواضحة للصين على التوقعات بتقلص الإمدادات، وتمديد السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج الطوعية.

وتأثرت أسعار النفط بمجموعة من البيانات المتباينة من الصين مع انخفاض إجمالي الصادرات 8.8% في أغسطس على أساس سنوي وانكماش الواردات 7.3%.

وارتفعت واردات النفط الخام في الصين، خلال أغسطس الماضي 30.9% على أساس سنوي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا إلى 90.36 دولار للبرميل، بعد سلسلة مكاسب استمرت تسع جلسات. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا إلى 87.25 دولار بعد مكاسب دامت سبع جلسات.

وارتفع الخامان القياسيان في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، التخفيضات الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام.

وساهم في ارتفاع الأسعار، أيضًا، تخفيضات اتفقت عليها عدة دول في مجموعة أوبك+ في أبريل وتستمر حتى نهاية عام 2024.

كما أن القلق بشأن ارتفاع إنتاج النفط من إيران وفنزويلا، والذي يمكن أن يوازن جزءا من تخفيضات السعودية وروسيا، حد من خسائر السوق.

وعلى الصعيد الداعم لأسعار النفط، من المتوقع تراجع مخزونات النفط الأميركي 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر.