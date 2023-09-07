وصية للشهيد المجاهد محمد زبيدات منفذ عملية إطلاق النار في الأغوار

أظهر مقطع فيديو وصية للشهيد المجاهد محمد يوسف زبيدات (17 عاماً)، والذي ارتقى يوم الثلاثاء الماضي، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في منطقة الأغوار.

وظهر في الوصية الشهيد زبيدات وهو يتلو آيات من القرآن الكريم تتحدث عن الإعداد والجهاد، وتلا قائلاً: “وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم”.

وزفت حركة حماس إلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية الشهيد المجاهد محمد زبيدات، والذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال بعد تنفيذه عملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال في الأغوار.

وأكدت الحركة أن مقاومتنا ماضية، وعلى المحتل أن ينتظر أبطال شعبنا في كل مدينة وشارع، فالقدس غالية، ودماء وأعراض أبناء شعبنا ثمينة.

وتابعت بالقول: “فاتورة الحساب مع العدو طويلة، ولن يهدأ لنا بال إلا بالتحرير والخلاص من الاحتلال، مهما بلغت التضحيات”.

بدوره، شدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران على أن العمل المقاوم في الضفة الغربية يزداد زخماً يوماً بعد يوم، وهو رد فعل طبيعي على ممارسات الاحتلال وتجلياته المختلفة من استيطان وتهويد، واعتداء على المقدسات، ومصادرة أراضٍ، وتضييق على شعبنا في القدس والضفة.

وذكر بدران أن حماس حاضرة في المشهد الميداني ومعها فصائل المقاومة، مشيرًا إلى أن الاحتلال عاجز عن إيقاف وتيرة المقاومة مع انخراط مزيد من شرائح شعبنا السياسية والحزبية والشعبية فيها.