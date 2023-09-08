"ميتا" تُعزز خصوصية إنستغرام بميزة جديدة

لجأت منصة "إنستغرام" لتبادل الصور ومقاطع الفيديو، مؤخرًا، إلى اختبار ميزة جديدة تسمح لك بتقييد الوصول إلى المنشورات على دائرة الأصدقاء المقربين، في خطوة لتعزيز الخصوصية.

وتعمل الميزة الجديدة بشكل مشابه لكيفية عمل خيار الأصدقاء المقربين لقصص إنستغرام مع مراعاة جميع الأشياء وأخذها في الاعتبار.

ويمكن للمستخدمين رؤية ذلك في القائمة المنسدلة لاختيار الجمهور، ومن المحتمل أن تطرح المنصة المزيد من خيارات الخصوصية في هذا المزيج.

وتهدف الميزة إلى منح المستخدمين المزيد من الأمان من خلال السماح لهم بالتحكم الكامل بمن يمكنه التحقق من منشوراتهم.

وتُركز شركة "ميتا" المالكة لتطبيق إنستغرام، على الخصوصية كثيرًا، لما لها من دور في إقناع الأشخاص بأن تطبيقات ميتا آمنة.

وأجبر المشهد المتغير، تطبيقات شركة "ميتا"، لا سيما إنستغرام، على تقديم عدد كبير من الميزات الجديدة، مع وضع الخصوصية في مركز الاهتمام.

وكان مستخدمو المنصة يشكون منذ فترة من الطبيعة غير الشخصية للشبكة الاجتماعية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الخلاصة الخوارزمية.

وإذا أصبحت مشاركة منشورات الخلاصة مع الأصدقاء متاحة على نطاق واسع، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل حاجة المستخدمين إلى الحساب البديل للأصدقاء فقط.

وأكدت شركة ميتا، أنها تختبر الميزة الجديدة لمنصة إنستغرام في عدد قليل من البلدان، دون أن تحددها.

وقالت: "نختبر قدرة الأشخاص في بلدان محددة على مشاركة منشورات الخلاصة مع أصدقائهم المقربين. نستكشف دائمًا طرقًا جديدة لمجتمعنا للتعبير عن أنفسهم والتواصل عبر إنستغرام".

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تجلب فيها المنصة خيار الأصدقاء المقربين إلى الخلاصة الرئيسية، حيث استخدمته سابقًا في الملاحظات وكذلك مقاطع فيديو Reels.

وقد يشعر معظم المستخدمين بالسعادة لأنه يمكنهم الاستفادة من هذا المستوى المعزز من الخصوصية في استخدامهم اليومي للمنصة.

وأعلنت الشبكة الاجتماعية عام 2018 ميزة لمشاركة القصص مع قائمة خاصة من الأصدقاء المقربين، وحاولت الشركة في العام التالي الانغماس في فكرة الدردشة الجماعية مع دائرة الأصدقاء المقربين في إنستغرام من خلال تطبيق الدردشة الجماعية المسمى Threads، ولكنها أغلقته في عام 2021 للتركيز على تجربة أفضل للرسائل المباشرة.

وأطلقت المنصة في ديسمبر الماضي تطبيق الملاحظات، وهو وسيلة لمشاركة التحديثات النصية مع الأصدقاء، وقدمت على مدى الأشهر القليلة الماضية ميزات، مثل مشاركة الموقع والترجمة، لتطبيق الملاحظات.

وأصبحت الخصوصية مهمة جدًا في هذا الوقت، حيث يفضل معظم المستخدمين إنشاء المجتمعات المعزولة عبر الإنترنت بدلاً من السعي لجذب الجماهير.