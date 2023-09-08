ماسك الشبة والنشا لبشرة نضرة

حافظي على نضارة بشرتك باستخدام النشا والشبة، ذات الفوائد الجمة التي قد يغفل عنها البعض، استفيدي من خصائصهما الجمالية عند خلطهما، وحضري ماسك النشا والشبة للعناية بالبشرة.

إلى جانب تلطيف البشرة، فإن ماسك النشا والشبة يساعد على تحسين ملمس البشرة، وتفتيح لونها، إضافة إلى شدها والحد من الشيخوخة المبكرة للجلد.

خلطة النشا والشبة لعلاج الهالات السوداء

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا ملعقة كبيرة من مسحوق الشبة ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي جميع المكونات معاً للحصول على مزيج متجانس، ربتي الأخير على بشرتك باستخدام كرة قطنية.

انتظري 15 دقيقة قبل شطف بشرتك بالماء للحصول على أفضل النتائج.

ماسك النشا والشبة لإزالة الرؤوس السوداء

يفيد هذا الماسك البشرة المعرضة لحب الشباب، لأنه يمتص الدهون الزائدة من الجلد المسببة لظهور حب الشباب والبثور.

يساعد تطبيق ماسك النشا والشبة على إزالة الشوائب من المسام مثل الأوساخ والغبار والزهم.

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا ملعقة كبيرة من مسحوق الشبة ملعقتان كبيرتان من ماء الورد

طريقة التحضير والاستخدام:

بعد مزج جميع المكونات معاً والحصول على مزيج متجانس، يوزّع الأخير على المنطقة المراد علاجها وإزالة الرؤوس السوداء.

اتركي الخليط حتى يجف، واغسليه بالماء الفاتر.

ماسك النشا والشبة لبشرة أكثر إشراقاً

يساعد تطبيق هذا الماسك على اختراق الجلد وتعزيز صحة البشرة، عن طريق امتصاص السموم من الجلد، ما يجعلها أكثر نضارة.

المكونات:

كوب من مسحوق النشا. نصف كوب من مسحوق الشبة. ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل. بياض البيض.

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء صغير، اخفقي جميع المكونات للحصول على مزيج متماسك، ووزعيه على وجهك.

انتظري 20 دقيقة، قبل شطفه بالماء البارد.